Трансгендену жінку звинувачують у спробі покинути територію РФ попри те, що їй це заборонено як носію державної таємниці.

У середу, 22 лютого, у столиці держави-агресорки Москві затримали Катерину Маєрс, яка до зміни статі була капітаном Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії Олександром Чумаковим.

Про це повідомляє "Обережно, Media" з посиланням на Telegram-канал самої Майєрс.

Стосовно експрацівника ФСБ порушили кримінальну справу через спробу виїхати з РФ. Ще у грудні 2022 року Катерину Маєрс затримали у московському аеропорту Домодєдово, коли трансгендерна жінка збиралася відлетіти до Мексики у відпустку. Тоді спецслужби протримали росіянку у зоні прикордонного контролю 10 годин, але зрештою відпустили додому.

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Сьогодні до її квартири прийшла поліція з обшуком. За словами подруги трансгендерної жінки, правоохоронці вилучили в неї особистий щоденник, протоколи засідань (судових та зі служби), ЛГБТ-літературу, а також флакон з гормонами, які жінка приймає після зміни статі.

Майєрс відвезли до слідчого управління ФСБ, відтоді вона не виходить на зв'язок.

До зміни статі Олександр Чумаков працював у прикордонній службі ФСБ, звільнившись зі служби наприкінці 2021 року. Трансгендерний перехід здійснив влітку минулого року. Як колишній співробітник ФСБ та носій державної таємниці Чумаков-Маєрс не має права залишати територію країни до 2026 року.

Нагадаємо, раніше російський актор та депутат Держдуми РФ Дмитро Пєвцов заявив, що у новому російському блокбастері, знятому за мотивами відомого російського мультфільму, немає позитивних героїв-людей, а стосунки Чебурашки із іншим персонажем, садівником Геннадієм Петровичем дуже сумнівні.

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