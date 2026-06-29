У Польщі скасували низку потягів за популярними маршрутами та до курортів: що сталося

Польська залізниця / © Pixabay

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Через аномальну спеку у Польщі 29 червня скасували низку потягів за популярними маршрутами між великими містами та курортними напрямками.

Про це повідомляє найбільша польська державна транспортна компанія PKP Intercity.

Спека спричинила численні поломки тягової мережі, тому компанія скасовує 21 рейс. На заміну деяких потягів організовують замінні автобусні перевезення для вибраних сполучень або пропонують скористатися квитками на альтернативні рейси.

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«Ці зміни в обслуговуванні зменшують затримки поїздів, щоб наші пасажири були в безпеці під час екстремальних температур. До 30 червня наші клієнти можуть повернути невикористані квитки без додаткових комісій», — йдеться у заяві.

Які рейси скасували

Серед скасованих:

поїзд SWAROŻYC на маршруті Щецин Головний — Колобжег,

поїзди JAGNA, PRZĄŚNICZKA та KORCZAK , які курсують між Варшавою та Лодзем,

поїзди BORY TUCHOLSKIE , які смолучають між Гдинею та Костшином,

потяги SZCZELINIEC, SUDETY, KOZICA, FLISAK, STRZELECKI, PLANTY та LUBUSZANIN.

Аномальна спека в Європі — наслідки

Європу охопила аномальна спека. За даними ВООЗ, від 21 червня зареєстровано понад 1300 смертей, пов’язаних із рекордно високими температурами. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус пов’язав екстремальну спеку зі змінами клімату та глобальним потеплінням.

Також високі температури зачепили Україну. В деяких регіонах жарить до +38 градусів, але це ненадовго. Синоптики прогнозують, що ближче до вихідних буде відчутне похолодання.

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