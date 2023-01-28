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У Римі під час ремонту каналізації знайшли давньоримську статую Геркулеса

У Римі під час ремонту каналізації знайшли давньоримську статую Геркулеса

Фото: pixabay.com

Розкопки досягли глибини 20 метрів.

У Римі під час ремонту каналізаційної системи під парком виявили давньоримську статую міфологічного персонажа Геркулеса. Розкопки досягли глибини 20 метрів.

Про це пише видання The Guardian.

Скульптура належить до римського імперського періоду. Її знайшли під землею в районі знаменитої історичної дороги — Аппіївого шляху.

"Мармурову статую ми можемо з упевненістю ідентифікувати як фігуру, що зображує Геркулеса", — сказали представники парку "Апіа Антика".

Нагадаємо, у Гватемалі міжнародна група археологів-дослідників виявила статую майя під час вивчення піраміди.

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