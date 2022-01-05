У Росії через зіткнення понад 40 автомобілів перекрито рух до Москви

У Росії через зіткнення понад 40 автомобілів перекрито рух до Москви

Внаслідок масової ДТП постраждали 11 людей

У середу, 5 січня, в Тульській області Росії на трасі М-4 “Дон” в аварію потрапило більш, ніж сорок автомобілів.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу обласного уряду.

Внаслідок масового зіткнення автомашин постраждали 11 людей, серед яких — двоє дітей.

Рух автотранспорту в сторону Москви було перекрито та організовано об'їзд місця події. На місце події прибули рятувальники, медики та пересувний пункт обігріву.

У пресслужбі державної компанії “Автодор” уточнили, що спочатку в аварію потрапили дві легкові машини, які прямували у бік російської столиці. Водій вантажівки, яка слідувала за ними, екстрено загальмував, але уникнути зіткнення не зміг. Далі почалася серія ДТП за участі чотирьох десятків автомобілів.

Нагадаємо, 26 грудня у Кармаскалінському районі Республіки Башкортостан у Росії на трасі Уфа-Оренбург сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через сильну заметіль там зіткнулися 30 автомобілів, більшість із яких були сильно потрощені.

Читайте також: