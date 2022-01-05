У сафарі-парку в Японії тигр накинувся на людей

Одна людина отримала серйозні травми.
Трьох співробітників зоопарку було поранено внаслідок нападу тигра в парку дикої природи в префектурі Тотігі на північ від Токіо.
Про це повідомляє телеканал NHK.
Інцидент стався у той момент, коли хижаків перед відкриттям зоопарку виводили з приміщення, де вони ночують, на вулицю.
Одна доглядача парку зазнала серйозних травм. Її довелося госпіталізувати вертольотом.
На цю мить інших подробиць події немає.
Нагадаємо, в аргентинському місті Лос-Орнос дитина бавилася в саду і наткнулася на лускату рептилію, яка повзала стежкою.
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