У сафарі-парку в Японії тигр накинувся на людей

У сафарі-парку в Японії тигр накинувся на людей

Одна людина отримала серйозні травми.

Трьох співробітників зоопарку було поранено внаслідок нападу тигра в парку дикої природи в префектурі Тотігі на північ від Токіо.

Про це повідомляє телеканал NHK.

Інцидент стався у той момент, коли хижаків перед відкриттям зоопарку виводили з приміщення, де вони ночують, на вулицю.

Одна доглядача парку зазнала серйозних травм. Її довелося госпіталізувати вертольотом.

На цю мить інших подробиць події немає.

Нагадаємо, в аргентинському місті Лос-Орнос дитина бавилася в саду і наткнулася на лускату рептилію, яка повзала стежкою.

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