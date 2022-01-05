В сафари-парке в Японии тигр набросился на людей

В сафари-парке в Японии тигр набросился на людей

Один человек получил серьезные травмы.

Три сотрудника зоопарка были ранены в результате нападения тигра в парке дикой природы в префектуре Тотиги к северу от Токио.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в тот момент, когда хищников перед открытием зоопарка выводили из помещения, где они ночуют, на улицу.

Одна смотрителя парка получила серьезные травмы. Ее пришлось госпитализировать вертолетом.

На этот момент других подробностей происшествия нет.

Напомним, в аргентинском городе Лос-Орнос ребенок играл в саду и наткнулся на ползший тропинкой чешуйчатую рептилию.

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