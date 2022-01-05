В Днепре в ванной среди ночи обнаружили летучую мышь

Животное отловили спасатели.
В Днепре в ванной комнате одной из квартир среди ночи спасатели ловили летучую мышь. Животное выпало из вентиляционного отверстия.
Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.
Вчера, 4 января в 23:30 в ГСЧС поступило сообщение о том, что на проспекте Дмитрия Яворницкого в Днепре, владельцы квартиры обнаружили летучую мышь в ванной комнате.
"По прибытию к месту происшествия, специалисты ГСЧС выяснили, что летучая мышь выпала из вентиляционного отверстия в ванной комнате дома. Сотрудники аварийно-спасательного подразделения выловили животное", — сообщают в ГСЧС.
В пресс-службе ГСЧС сообщили, что выпустили летучую мышь на свободу за пределами города.
Следует отметить, что сейчас животные находятся в спячке и выпустить сейчас мышь на свободу – это обречь ее на гибель.
В Харькове на такие случаи действует Центр рукокрылых, куда можно передать найденных летучих мышей. Там их подкармливают и размещают в специальные холодильники, где они находятся до наступления весны.
Напомним, что в Днепре неизвестные массово травят летучих мышей. На жилом массиве Победа пешеходная зона усыпана мертвыми крылатыми.
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