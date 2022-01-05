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В Днепре в ванной среди ночи обнаружили летучую мышь

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В Днепре в ванной среди ночи обнаружили летучую мышь

Животное отловили спасатели.

В Днепре в ванной комнате одной из квартир среди ночи спасатели ловили летучую мышь. Животное выпало из вентиляционного отверстия.

Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

Вчера, 4 января в 23:30 в ГСЧС поступило сообщение о том, что на проспекте Дмитрия Яворницкого в Днепре, владельцы квартиры обнаружили летучую мышь в ванной комнате.

"По прибытию к месту происшествия, специалисты ГСЧС выяснили, что летучая мышь выпала из вентиляционного отверстия в ванной комнате дома. Сотрудники аварийно-спасательного подразделения выловили животное", — сообщают в ГСЧС.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что выпустили летучую мышь на свободу за пределами города.

Следует отметить, что сейчас животные находятся в спячке и выпустить сейчас мышь на свободу – это обречь ее на гибель.

В Харькове на такие случаи действует Центр рукокрылых, куда можно передать найденных летучих мышей. Там их подкармливают и размещают в специальные холодильники, где они находятся до наступления весны.

Напомним, что в Днепре неизвестные массово травят летучих мышей. На жилом массиве Победа пешеходная зона усыпана мертвыми крылатыми.

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