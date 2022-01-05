У Дніпрі у ванній серед ночі виявили кажана

У Дніпрі у ванній серед ночі виявили кажана

Тварину відловили рятувальники.

У Дніпрі у ванній кімнаті однієї з квартир серед ночі рятувальники ловили кажана. Тваринка випала з вентиляційного отвору.

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Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

Вчора, 4 січня о 23:30 до ДСНС надійшло повідомлення, про те, що на проспекті Дмитра Яворницького у Дніпрі, власники квартири виявили кажана у ванній кімнаті.

"По прибутті до місця події, фахівці ДСНС з’ясували, що кажан випав з вентиляційного отвору у ванній кімнаті оселі. Співробітники аварійно-рятувального підрозділу виловили тварину", - повідомляють у ДСНС.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що випустили кажана на волю за межами міста.

Слід зазначити, що зараз тварини перебувають у сплячці і випустили зараз кажана на волю - це приректи її на загибель.

У Харкові на такі випадки діє Центр рукокрилих, куди можна передати знайдених кажанів. Там їх підгодовують і розміщують у спеціальні холодильники, де вони перебувають до настання весни.

Нагадаємо, що у Дніпрі невідомі масово труять кажанів. На житловому масиві Перемога пішохідна зона посипана мертвими крилатими.

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