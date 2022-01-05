Не сподобалася поведінка: у Маріуполі офіцер розвідки бив і душив підлеглу

Не сподобалася поведінка: у Маріуполі офіцер розвідки бив і душив підлеглу

Зараз розвідник-агресор перебуває на гауптвахті.

У Маріуполі взяли під варту офіцера відділу розвідки, якого звинувачують у побитті підлеглої. Зараз він перебуває на гауптвахті.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил.

Маріупольська спецпрокуратура повідомила про підозру старшому лейтенанту у побитті підлеглої (ч. 4 ст. 426-1 КК України).

Слідством встановлено, що в одній із військових частин Маріуполя офіцер відділу розвідки, якого роздратувала поведінка підлеглої, схопив та душив за шию жінку - старшого матроса, а також бив її по обличчю і голові.

"3 січня судом за клопотанням прокуратури обрано офіцеру безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою на гауптвахті строком на 60 діб. Досудове розслідування здійснюється слідчими Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполь) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорськ", - зазначили у спецпрокуратурі.

Нагадаємо, що у Токмаку Запорізько області в одному з міських кафе один з відвідувачів душив жінку на очах у численних свідків. Постраждала звернулася до поліції, але, за словами її захисника, правоохоронці вирішили не відкривати кримінальне провадження.

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