У Сенаті Чехії пропонують нагороджувати за подружню вірність

Яким чином планують відбирати пари для нагороди та як будуть перевіряти їхню вірність, поки невідомо.

Чеська сенаторка Їтка Чаланкова запропонувала ввести в країні нову винагороду, яку будуть вручати подружнім парам, що зберігають вірність у шлюбі.

Про це повідомляє видання Seznam Zprávy.

На першому засіданні підкомітету чеського Сенату з питань сім’ї буде розглянута пропозиція Чаланковї, основна ідея якої полягає в тому, щоб показати красу шлюбного союзу.

Разом з тим ініціаторка поки не сказала яким чином планують відбирати пари для нагороди, та як будуть перевіряти їхню вірність.

"Я думаю, що різні організації або муніципалітети будуть номінувати пари, які є гарним прикладом", – припустила вона.

Колега Чаланкової, сенаторка Даніела Коваржова, яка підтримує цю ідею, запропонувала створити кілька видів меморіальних дошок, якими будуть нагороджувати пари за вірність.

"Ідея полягає у нагородженні подружжя, яке може бути прикладом для інших: золоті, срібні та бронзові плакетки за вірність для подружніх пар, які прожили разом 70, 60 та 50 років. Підкомітет вшанує обрані пари та опублікує їхні життєві історії. У той час, коли всі б'ють по сім'ї і обожнюють всілякі надмірності, дуже важливо, коли офіційний державний орган заступається за тих, хто робить світ ще трішки нормальним", – стверджує вона.

Водночас ініціатори відкидають можливість вручення її гомосексуальним парам, оскільки її зможуть отримати лише офіційно зареєстровані подружжя.

"Ми хочемо дати позитивний сигнал суспільству. У той час, коли рівень розлучень високий і мало пар одружуються, це необхідно", – вважає сенаторка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що помічник президента Чехії одружився з українкою, яку прийняв в себе вдома як біженку.

Також ми інформували, що амбасадор ЧС-2022 оскандалився гомофобною заявою.