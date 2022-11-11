В Сенате Чехии предлагают награждать за супружескую верность

Как планируют отбирать пары для награды и как будут проверять их верность, пока неизвестно.

Чешская сенатор Итка Чаланкова предложила ввести в стране новую награду, которую будут вручать супружеским парам, сохраняющим верность в браке.

Об этом сообщает издание Seznam Zprávy.

На первом заседании подкомитета чешского Сената по семье будет рассмотрено предложение Чаланкови, основная идея которой состоит в том, чтобы показать красоту брачного союза.

Вместе с тем инициатор пока не сказала каким образом планируют отбирать пары для награды, и как будут проверять их верность.

"Я думаю, что разные организации или муниципалитеты будут номинировать пары, которые являются хорошим примером", – предположила она.

Коллега Чаланковой, поддерживающая эту идею сенаторша Даниэла Коваржова, предложила создать несколько видов мемориальных досок, которыми будут награждать пары за верность.

"Идея заключается в награждении супругов, которые могут служить примером для других: золотые, серебряные и бронзовые плакетки за верность для супружеских пар, проживших вместе 70, 60 и 50 лет. Подкомитет почтит избранные пары и опубликует их жизненные истории. В то время, когда все бьют по семье и обожают всяческие излишества, очень важно, когда официальный государственный орган заступается за тех, кто делает мир еще немного нормальным", – утверждает она.

В то же время инициаторы исключают возможность вручения ее гомосексуальным парам, поскольку ее смогут получить только официально зарегистрированные супруги.

"Мы хотим дать положительный сигнал обществу. В то время, когда уровень разводов высок и мало пар женятся, это необходимо", – считает сенатор.

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