У Варшаві більше не буде Центру польсько-російського порозуміння

У Варшаві більше не буде Центру польсько-російського порозуміння

У Варшаві Центр польського-російського діалогу та порозуміння планують перетворити на установу, яка працюватиме над порозумінням між поляками та східноєвропейськими народами.

Відповідне рішення ухвалив сейм Польщі. За це проголосували 445 депутатів, проти не виступив жоден, один парламентар утримався.

Про це повідомляє РАР.

У Варшаві функціонуватиме Центр діалогу імені Юліуша Мєрошевського, спрямований на встановлення порозуміння між поляками та народами Східної Європи – зокрема українцями, білорусами, грузинами, молдованами й росіянами.

Заступник міністра культури Польщі Ярослав Селлін пояснив, що цей заклад матиме на меті донести польську точку зору на ситуацію в Росії до представників Західної Європи.

Нагадаємо, польський уряд оголосив про низку змін щодо перебування біженців з України, які набудуть чинності від 1 липня 2022 року.

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