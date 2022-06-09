"Старий спадок СРСР": окупантам поставили новий дедлайн взяття Сєвєродонецька

До 22 червня, тобто до дня, коли 1941 року розпочалася німецько-радянська війна, росіянам звеліли захопити Сєвєродонецьк.

Російське командування поставило своїм військам новий дедлайн для захоплення Сєвєродонецька. І це знову симовічна дата – 22 червня.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Надійшла інформація – новий дедлайн, який ставлять російським збройним силам. Уже не 10 червня (дата остаточного захоплення Сєвєродонецька. – Ред.). Уже 22 червня (саме у цей день у 1941 році розпочалася німецько-радянська війна. – Ред.), – зазначив експерт.

За словами Жданова, росіяни не можуть йти у наступ без дедлайну, без конкретної дати.

"Це старе насліддя СРСР. Що до якоїсь дати потрібно приурочити якісь дії. І вони дійсно поспішають, бо прекрасно розуміють, що озброєння, яке надійде (за лендлізом. – Ред.), суттєво змінює обстановку на фронті", – підсумував військовий експерт.

Раніше у Генштабі розповіли, що ЗСУ відбили ворожий штурм біля Тошківки і б'ються за Сєвєродонецьк.

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