Військові літаки Китаю спеціально провокують зіткнення з канадськими: для чого вони це роблять

Військові літаки Китаю спеціально провокують зіткнення з канадськими: для чого вони це роблять

Китайський бойовий літак провокував зіткнення з канадським розвідувальним літаком, який виконував спецоперацію у межах місії ООН в Тихому океані.

Цей та інші подібні інциденти оборонне відомство Канади повідомило дипломатичними каналам.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Канади.

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"Збройні сили Канади підтверджують, що кілька разів протягом чинної фази операції NEON між розвідувальним літаком великої дальності СР-140 Aurora Королівських канадських повітряних сил та літаком Повітряних сил КНР відбувалися інциденти”, - йдеться у заяві.

Як зауважили в оборонному Міністерстві, такі інциденти є непрофесійними та становлять загрозу для канадських військовослужбовців.

"Іноді екіпаж Повітряних сил Канади відчував достатню небезпеку, аби швидко змінити власний маршрут, щоб збільшити дистанцію та уникнути можливого зіткнення із літаком перехоплення. Ці взаємодії добре задокументовані нашою командою для професійного внутрішнього аналізу", - додали у Міноборони.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю для Financial Times про можливість переговорів із Китаєм. Глава держави наголосив, що зацікавлений у підтримці та переговорах із китайським лідером Сі Цзіньпіном, аби заохотити його застосувати свій вплив для завершення війни.

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