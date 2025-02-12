Україна навряд чи поверне кордони 2014 року – Пентагон

Вашингтон не виключає міжнародної військової присутності в Україні, проте наголошує, що вона має бути реалізована в індивідуальному форматі без залучення всього Альянсу.

Новий міністр оборони США Піт Гегсет під час зустрічі країн "Рамштайн" заявив, що повна деокупація територій України малоймовірна, а також зазначив, що членство України в НАТО не може бути частиною переговорного врегулювання війни.

Про це пише Bloomger.

"Вихід України на кордони 2014 року є нереалістичним. США також не вважають, що членство України в НАТО — реалістичний результат врегулювання шляхом переговорів", – сказав глава Пентагону.

Також у Вашингтоні наголошують, що будь-які гарантії безпеки для України повинні спиратися на боєздатні військові підрозділи як європейських, так і неєвропейських країн.

Щодо можливості розміщення військ в Україні, міністр оборони США підкреслив, що така місія не повинна входити до складу НАТО, щоб уникнути застосування статті 5 Північноатлантичного договору.

"Якщо військові підрозділи будуть розміщені в Україні, це має бути місія поза межами НАТО, яка не підпадатиме під дію статті 5".

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що спроба російського президента Володимира Путіна атакувати країни Альянсу закінчиться нищівною поразкою Росії.

Читайте також: