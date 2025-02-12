Украина вряд ли вернет границы 2014 года – Пентагон

Вашингтон не исключает международного военного присутствия в Украине, однако отмечает, что она должна быть реализована в индивидуальном формате без привлечения всего Альянса.

Новый министр обороны США Пит Гегсет во время встречи стран Рамштайн заявил, что полная деоккупация территорий Украины маловероятна, а также отметил, что членство Украины в НАТО не может быть частью переговорного урегулирования войны.

Об этом пишет Bloomger.

"Выход Украины на границы 2014 года нереалистичен. США также не считают, что членство Украины в НАТО — реалистичный результат урегулирования путем переговоров", – сказал глава Пентагона.

Также в Вашингтоне отмечают, что все гарантии безопасности для Украины должны опираться на боеспособные военные подразделения как европейских, так и неевропейских стран.

О возможности размещения войск в Украине министр обороны США подчеркнул, что такая миссия не должна входить в состав НАТО, чтобы избежать применения статьи 5 Североатлантического договора.

"Если военные подразделения будут размещены в Украине, это должна быть миссия вне НАТО, которая не будет подпадать под действие статьи 5".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что попытка российского президента Владимира Путина атаковать страны Альянса закончится сокрушительным поражением России.

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