Обмен территориями, встреча с Трампом, риск оккупации Европы: интервью Зеленского The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью The Guardian. В частности, речь шла о вероятной встрече с Трампом, доступе США к редкоземельным металлам, угрозе оккупации Европы, покушениях на главнокомандующего и убийствах людей из ОПУ и прочее.

Что сказал украинский лидер журналисту издания – читайте в материале ТСН.ua

Обмен территориями

Если Дональду Трампу удастся договориться о переговорах между Украиной и Россией, то Киев может предложить вариант обмена территориями.

"Мы обменяем одну территорию на другую", – сказал он, имея в виду возможность отказа Украины от земель в Курской области, которые находятся под контролем Киева после неожиданного наступления шесть месяцев назад.

В то же время Зеленский не уточнил, какую часть оккупированных территорий Украина могла бы получить взамен.

"Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет", – добавил президент.

Гарантии безопасности без США

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что если Дональд Трамп решит прекратить помощь Украине, Европа не сможет самостоятельно восполнить этот пробел.

"Есть голоса, которые говорят, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю: нет", — подчеркнул Зеленский.

Гарантии безопасности без Америки, акцентировал он, не являются подлинными гарантиями безопасности.

Переговоры в Мюнхене

На этой неделе Зеленский поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где он ожидает встретиться с вице-президентом США Дж. Д. Венсом, одним из наиболее враждебно настроенных по отношению к Украине среди ближайшего окружения Трампа.

На прошлогодней конференции Венс, тогда являвшийся сенатором, отказался от встречи с Зеленским, а ранее он говорил, что его "не очень волнует, что произойдет с Украиной, так или иначе", напоминает издание.

Зеленский также планирует встретиться с другими членами команды Трампа, а также влиятельными сенаторами в Мюнхене, но, по его словам, "еще нет дать" встрече с самим Трампом, хотя его команда работает над ее установкой.

На выходных Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Зеленским на этой неделе, и не исключено, что украинский президент может прилететь в Вашингтон из Мюнхена.

"Мы надеемся, что наши команды определят дату и план встреч в США. Как только это будет согласовано, мы готовы, я готов", – сказал Зеленский.

Доступ США к редкоземельным металлам

США могут получить приоритетный доступ к украинским природным ресурсам. В частности, речь идет о редкоземельных металлах, играющих стратегическую роль в современной промышленности.

По словам Зеленского, у Украины самые большие запасы урана и титана в Европе. Президент подчеркнул, что это "не в интересах Соединенных Штатов", чтобы такие ресурсы оказались под контролем России и потенциально попали в Северную Корею, Китай или Иран.

"Мы говорим не только о безопасности, но и о деньгах… Ценные природные ресурсы, которые мы можем предложить нашим партнерам как новые возможности для инвестиций", – отметил Зеленский.

Президент сообщил, что обсудил этот вопрос с Дональдом Трампом в сентябре 2024 г. во время встречи в Нью-Йорке. Он планирует вернуться с более "подробным планом", который будет включать возможности для американских компаний как во время послевоенного восстановления Украины, так и в добыче природных ресурсов.

Закрытие программ USAID

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на заморозку некоторых программ USAID, главной для Украины остается военная поддержка со стороны США.

"Мы не будем жаловаться на то, что некоторые программы заморожены, потому что для нас самое главное — военная помощь, и она сохранилась, за что я благодарен… Если у американской стороны есть возможность и желание продолжать свою гуманитарную миссию, мы полностью за это, а если нет, то мы найдем свой выход из этой ситуации", — подчеркнул Зеленский.

Необходимость защиты Европы

То, что европейский контингент может быть в Украине или море, это защита Европы. Как отметил украинский глава, после нас Путин пойдет дальше.

"Может, Европе военных, присутствие, безопасность Европы не нужно обсуждать с Путиным? Может, это дело Европы? Как и защита Соединенных Штатов – это дело Соединенных Штатов", – подчеркнул он.

Путин никогда ни о чем не спрашивал – он просто ворвался на украинскую территорию. Зеленский риторически замечает: почему люди, на чьем континенте сегодня война, должны спрашивать его? Мол, не следует спрашивать диктатора, нравятся ли ему, например, присутствие кораблей европейцев.

"Может быть, нам нужно эти инфантильные разговоры просто прекратить? У нас гарантии безопасности наши. Европе нужно защищаться, потому что это Европа. А "русские" – это "русские". Их нужно поставить на место", – подчеркнул глава государства.

Угроза оккупации Европы

Соотношение русской армии к европейскому боевому компоненту составляет один к трем. Зеленский подчеркнул, что без Украины Европа будет оккупирована РФ.

"Я хотел бы, чтобы мы были на земле и не летали где-нибудь в воздухе. Были в реалиях", – призвал он.

Украинская армия сегодня составляет 110 боевых бригад, что достаточно много. Это очень серьезная армия. В РФ – 220. И россияне они будут приближаться к 250 бригадам уже в 2025 году. Да, у врага количественное преимущество в два раза. Европейский боевой компонент (с учетом американских военных), по подсчетам Украины в контакте с НАТО, составляет 82 боевых бригад. Цифра приблизительна, но очень близка к реальности.

"Если ты хочешь наступать, тебе нужно, чтобы твое войско было по меньшей мере один к трем. Тогда будет и результативное наступление, и продвижение вперед", – отмечает украинский лидер.

Без учета Украины в России один к трем по отношению к Европе. И понятно, что происходит.

"То есть без Украины Европа будет оккупирована. Тотально. "Русскими". Если они захотят. А я считаю, что у них нет другого в голове. Они этого захотят", – заключил Зеленский.

Покушения на президента и убийства людей из ОПУ

Россия еще в начале полномасштабного вторжения выдвинула Украине жесткий ультиматум, предусматривавший ликвидацию армии, назначение пророссийских властей, отказ от территорий и изменение государственного языка. Однако украинские власти отказались от этих условий.

Зеленский вспомнил: когда российские войска стояли под Киевом, кафиры пытались навязать еще более радикальные требования, чем были в Минских соглашениях.

"Я сказал – этого просто не может быть. Это полная измена, нарушение прав украинцев и нашей Конституции. Мы не пойдем на ультиматумы Путина", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, на него оказывали мощное давление, а многие мировые лидеры и представители власти убеждали, что он должен покинуть страну.

“Мне все говорили: завтра нас оккупируют, нужно бежать. Отправляли сюда посланников даже среди депутатского корпуса. Многие лидеры звонили по телефону и говорили, что я должен уезжать. Это было не так, что один звонок – и я просто отказался. Давление было с разных сторон”, – рассказал Зеленский.

Он добавил, что кроме ультиматумов была реальная угроза для его жизни – вражеские диверсионные группы пытались ликвидировать руководство страны.

"Были люди, которые хотели убить. Раздавались выстрелы. Погибли некоторые люди внутри нашего офиса. Другие – защищали его. Была высадка десанта. Все это происходило параллельно с ультиматумами, которые выдвигали россияне", – отметил президент.

Впоследствии, когда украинские силы начали освобождать территории, Россия снова инициировала переговоры сначала в Беларуси, а затем в Турции. Однако требования Кремля не изменились, и Украина в очередной раз отказалась принимать эти ультиматумы.

"Они пришли, но мы не пойдем на их условия", – подытожил президент.

Методичка Путина

На нашу территорию пришли оккупанты, поэтому Украина вынуждена защищаться. Было несколько подходов с ультиматумами россиян.

"Я никогда не давал добро ни на какие ультиматумы. Этого не произошло бы никогда. А Путину очень нравится эта история – о Турции и этих встречах и т.д.", – отметил он.

Но перед вторжением, отмчает Зеленский, диктатор постоянно говорил одно и то же: "Мы готовы говорить на основе "Минска", "Мы всегда были готовы к миру", "Мы готовы согласовать, но есть "Минск", "Украина не готова". Это сейчас происходит и с Турецкой программой.

"Он (Путин – ред.) говорит как искусственный интеллект 80-х годов, старого образца. Одну и ту же методичку повторяет", – сатирически завершил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация об общении президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным нуждается в подтверждении.

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