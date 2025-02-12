Какие территории Украина может вернуть в обмен на Курщину

Вывод украинских войск из Курской области в обмен, например, на вывод российской армии из Харьковской — наиболее вероятный сценарий обмена.

Об этом заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в эфире "Радио Свобода".

"На мой взгляд, это наиболее вероятный сценарий, в отличие от других оккупированных территорий. Донецкая, Луганская области, а также Запорожская и Херсонская области, прежде всего, оккупированы, а главное — эти регионы аннексированы. Они включены в состав территории РФ. Харьковская область — нет", — сказал политолог.

Харьковская область Фото: скрин видео

Он напомнил, что россияне контролируют только часть этой области.

"Там есть небольшой клочок территории на севере вдоль границы между РФ и Украиной и восточная часть Харьковской области", — добавил он.

По мнению эксперта, существует еще один вариант, который тоже может обсуждаться относительно обмена территориями – это территория Запорожской АЭС.

"Потому что это стратегический объект. Думаю, это станет отдельной темой переговоров. Ведь речь идет о ядерной безопасности", — добавил политолог.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену территориями. На это заявление в России уже отреагировали.

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