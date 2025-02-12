Які території Україна може повернути в обмін на Курщину

Політолог Володимир Фесенко назвав найбільш вірогідний сценарій.
Виведення українських військ з Курської області в обмін, наприклад, на виведення російської армії з Харківської — найбільш вірогідний сценарій обміну.
Про це заявив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в ефірі "Радіо Свобода".
"На мій погляд, це найбільш вірогідний сценарій, на відміну від інших окупованих територій. Донецька, Луганська області, а також Запорізька та Херсонська області, передусім, здебільшого окуповані, а головне — ці регіони анексовані. Вони включені до складу території РФ. Харківська область — ні", — сказав політолог.
Він нагадав, що росіяни контролюють лише частину цієї області.
"Там є невеличкий клаптик території на півночі вздовж кордону між РФ та Україною і східна частина Харківської області", — додав він.
На думку експерта, існує ще один варіант, який теж може обговорюватися щодо обміну територіями — це територія Запорізької АЕС.
"Тому що це стратегічний об'єкт. Думаю, що це стане окремою темою переговорів. Адже йдеться про ядерну безпеку", — додав політолог.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до обміну територіями. На цю заяву в Росії вже відреагували.