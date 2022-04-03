Українські артисти відмовляються працювати з диригенткою Оксаною Линів

Сама Линів офіційно заявила, що готова співпрацювати з росіянами, а для цього російським артистам достатньо лише написати заяву про засудження війни.

Музична директорка Teatro Comunale Bologna (Італія) українська диригентка Оксана Линів готує прем’єру опери Петра Чайковського «Іоланта» російською мовою за участю російських виконавців та музикантів.

Через це Культурна платформа Ковчег "Україна" заявила, що припиняє будь-яку співпрацю з Линів.

"Ми шоковані тим фактом, що 7-9 квітня в Teatro Comunale Bologna його музична директорка українська диригентка Оксана Линів готує прем’єру опери Петра Чайковського "Іоланта" російською мовою за участі російських виконавців та музикантів. Українські солісти та композитори вже відмовилися від такої ганебної співпраці. Втім, сама пані Линів офіційно заявила, що готова співпрацювати з росіянами, а для цього російським артистам достатньо лише написати заяву про засудження війни", - написано у заяві митців.

За їхніми словами, українська диригентка Оксана Линів на власній сторінці в соціальній мережі замовчує факт своєї неодноразової співпраці з російськими виконавцями, і переводить усю увагу лише на дискусію про доцільність використання російської класичної музики (що, безумовно, заслуговує на велике загальнонаціональне обговорення). Крім того, вона викривлює зміст спільної відозви культурної спільноти України, де чітко зазначено про недопустимість співпраці з росіянами, і прикривається "офіційною" заявою держави, як камуфляжем, для оправдання своєї "адвокатури диявола".

"У той час, як Міністерство культури та інформаційної політики України та Ukrainian Institute - Український інститут разом із усією українською культурною спільнотою закликає всі культурні інституції світу припинити будь-яку співпрацю з росіянами, пояснює чому не існує "хороших рускіх" (...) в той час, як безпрецедентну реакцію на заклик скасувати російську культуру виказали десятки інституцій, що роками співпрацювали з Росією, – і ми щиро захоплюємось їхньою принциповістю і висловлюємо глибоку вдячність багатьом польським оркестрам і філармоніям, литовським інституціям, які видалили з усіх програм російську класичну музику і відмовилися від співпраці з російськими артистами, а натомість самі українці ідуть на відверту співпрацю з ворогом і тим самим реабілітують росіян в очах і так дуже лояльного до них Західного світу", - додає "Ковчег Україна".

Нагадаємо, відвести війська від України - Росію, а світових лідерів - до допомоги у встановленні миру - закликали українські митці та науковці. Заяву опублікували у Міністерстві культури та інформаційної політики. Під нею вже поставили понад сотню підписів.

Серед них - художники Іван Марчук та Анатолій Криволап, режисери Наталка Ворожбит та Андрій Жолдак, письменник Сергій Жадан, акторка Ірма Вітовська, диригентка Оксана Линів, кінорежисери Олег Сенцов і Сергій Лозниця. Збір підписів триває. У заяві просять - всіх світових лідерів терміново зробити все залежне, щоби Україна та українці були у спокої.