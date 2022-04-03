Чернігів знищено російськими окупантами на 70% - мер міста

Деякі райони міста нагадують Бучу чи Маріуполь.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що російські війська знищили місто на 70%.

Про це міський голова розповів у спільному телемарафоні "Єдині новини" 3 квітня.

За його словами, деякі райони міста нагадують Бучу чи Маріуполь.Також він зазначив, що біля білоруського кордону перебувають війська Росії.

"Чернігів знищено на 70%, люди вже перестали цікавитися, скільки мін прилетіло... У нас місто нагадує Бучу, а в деяких районах воно вже таке, як Маріуполь. Людей цікавить, як дожити до завтра. У нас зосереджені війська РФ на кордоні з Білоруссю, нас цікавить, як працюватиме ППО, чи продовжуватимуть падати бомби на голову", - каже Атрошенко.

Нагадаємо, у Чернігівській області окупанти викрадають представників місцевого самоврядування. За словами місцевих мешканців, окупанти викрали старосту с. Грем’яч Новгород-Сіверської громади та вивезли військовою технікою на територію Росії.

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