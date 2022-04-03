Чернигов уничтожен российскими оккупантами на 70% — мэр города

Некоторые районы города напоминают Бучу или Мариуполь.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что российские войска уничтожили город на 70%.

Об этом городской голова рассказал в совместном телемарафоне "Єдині новини" 3 апреля.

По его словам, некоторые районы города напоминают Бучу или Мариуполь. Также он отметил, что у белорусской границы находятся войска России.

"Чернигов уничтожено на 70%, люди уже перестали интересоваться, сколько мин прилетело ... У нас город напоминает Бучу, а в некоторых районах он уже такой, как Мариуполь. Людей интересует, как дожить до завтра. У нас сосредоточены войска РФ на границе с Беларусью, нас интересует, как будет работать ПВО, будут ли продолжать падать бомбы на голову", — говорит Атрошенко.

Напомним, в Черниговской области оккупанты похищают представителей местного самоуправления. По словам местных жителей, кафиры похитили старосту с. Гремяч Новгород-Северской общины и был вывезен военной техникой на территорию России.

Читайте также: