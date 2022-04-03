Протягом доби в Україні повернули електропостачання понад 46 тис. споживачів

Ремонтні бригади відновили поставки електроенергії у шести областях України.

За минулу добу в Україні відновили електропостачання понад 46 тис. споживачів. Українські енергетики відновили поставки електроенергії у шести областях України.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Зокрема, у Київській області – близько 30,5 тисячам, Донецькій – 7,5 тисячам, Харківській – 2,5 тисячам, у Сумській - 2,5 тисячам, у Миколаївській - понад 2,1 тисячам, у Запорізькій - 1,4 тисячі споживачів.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 3 квітня в Україні залишаються знеструмленими понад 1170 населених пунктів, загалом понад 860 тисяч споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 334 тисячі споживачів.

Нагадаємо, на Луганщині повернули світло майже 1,5 тисячі домівок.

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