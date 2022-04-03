На Луганщині повернули світло майже 1,5 тисячі домівок

На Луганщині повернули світло майже 1,5 тисячі домівок

В Луганській області відремонтували повітряну лінію та заживили 18 підстанцій.

В Луганській області 1 248 домівок знову з електроенергією. В регіоні відремонтували повітряну лінію та заживили 18 підстанцій.

Про це повідомив очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Енергетикам вдалося підключити повітряну лінію напругою 35 кВ «Гірська-Лоскутівка» та під єднати до неї підстанцію «Лоскутівка».

За останні декілька днів комунальники повторно приєднали до енергосистеми Сєвєродонецьк, повернули газопостачання сєвєродончанам та лисичанам.

На цей час залишаються знеструмленими 535 трансформаторних підстанцій, 13 населених пунктів частково та 17 повністю. Чекають на повернення світла 95 938 споживачів.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти мають наміри вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

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