В ISW спрогнозували, як зіграє на руку Лукашенку заколот Пригожина у РФ

Вирішальна роль самопроголошеного президента Білорусі у вчорашній спробі бунту ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина є принизливою для російського диктатора Володимира Путіна.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, вчорашня ситуація забезпечила Лукашенку певні плюси.

"Лукашенко спробує використовувати деескалацію збройного повстання для досягнення своїх цілей, таких як відстрочка формалізації союзної держави РФ і Білорусі або запобігання використання Путіним білоруських ЗС в Україні", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що заколот Пригожина вияв серйозні проблеми Кремля та Міноборони РФ.

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Попри це, в Інституті наголошують, що навряд чи вчорашній "виступ" був інсценований.

"Цей заколот виявив слабкість російських силових структур і показав нездатність Путіна своєчасно використовувати сили для відбиття внутрішньої загрози і ще більше підірвав його силову монополію. Швидкий наступ Пригожина на Москву виставив на посміховисько більшу частину російських регулярних вій", - кажуть в Інституті вивчення війни.

Явне здивування Кремля вчинком Пригожина свідчить і про прогалини у російській внутрішній розвідці.

"Ми... не прогнозуємо швидкий крах російського уряду... Проте заколот Пригожина і вирішення подій 23 і 24 червня, хоча і не обов'язково це боротьба між Пригожиним і Кремлем в широкому сенсі, але швидше за все, завдадуть істотної шкоди уряду Путіна і військовим зусиллям Росії в Україні", - підсумували в Інституті.

Додамо, що повстання Пригожина продемонструвало, що російським силам бракує резервів у багатьох тилових района.

Прикметно, що до невдалого путчу засновника ПВК "Вагнер" Євгнена Пригожина може бути причетний кум Путіна, колишній народний депутат України Віктор Медведчук.