Знищено понад 700 загарбників: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Загальні бойові втрати Росії на ранок 25 червня становлять уже понад 224 630 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 720 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 224 630 (+720) осіб ліквідовано

танків ‒ 4030 (+6)

бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2)

артилерійських систем – 4034 (+19)

РСЗВ – 624 (+5)

засоби ППО ‒ 385 (+2)

літаків – 314

гелікоптерів – 308

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12)

крилаті ракети ‒ 1259 (+41)

кораблі /катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4)

спеціальна техніка ‒ 552 (+4)

За останніми даними Генштабу, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Наталія Гуменюк зазначила, що обстрілів стало менше на тлі заколоту Пригожина. Однак ситуація на фронті значно не змінилася.