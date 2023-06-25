Знищено понад 700 загарбників: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Російські окупанти зазнали втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 25 червня становлять уже понад 224 630 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 720 російських загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 224 630 (+720) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4030 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2)
- артилерійських систем – 4034 (+19)
- РСЗВ – 624 (+5)
- засоби ППО ‒ 385 (+2)
- літаків – 314
- гелікоптерів – 308
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12)
- крилаті ракети ‒ 1259 (+41)
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4)
- спеціальна техніка ‒ 552 (+4)
За останніми даними Генштабу, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.
Наталія Гуменюк зазначила, що обстрілів стало менше на тлі заколоту Пригожина. Однак ситуація на фронті значно не змінилася.
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