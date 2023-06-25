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Знищено понад 700 загарбників: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Знищено понад 700 загарбників: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Генштаб повідомив про величезні втрати окупантів / Фото: Associated Press

Російські окупанти зазнали втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 25 червня становлять уже понад 224 630 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 720 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 224 630 (+720) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4030 (+6) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 7806 (+2) 
  • артилерійських систем  – 4034 (+19) 
  • РСЗВ  – 624 (+5)  
  • засоби ППО  ‒ 385 (+2) 
  • літаків  – 314  
  • гелікоптерів – 308 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12)
  • крилаті ракети  ‒ 1259 (+41)
  • кораблі /катери ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4)
  • спеціальна техніка ‒ 552 (+4)

За останніми даними Генштабу, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Наталія Гуменюк зазначила, що обстрілів стало менше на тлі заколоту Пригожина. Однак ситуація на фронті значно не змінилася.

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