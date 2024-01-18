В Стокгольмі нетверезий чоловік розгромив кегельбан (відео)

Він кинув кулю в стелю, через що почався потоп.
В Стокгольмі, що у Швеції, нетверезий чоловік кулею для боулінгу розгромив кегельбан. Він підкинув її не вперед, а вгору.
Відповідне відео опублікувало видання BILD.
Так, нетверезий швед кулею для боулінгу розгромив боулінг-клуб у Стокгольмі. Чоловік, який явно був нетверезий, підкинув її вгору та проломив трубу на стелі, звідки ринула вода. Через що у кегельбані почався потоп.
Нагадаємо, що Швеція будує нові субмарини, щоб стримувати Росію в Балтійському морі.
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