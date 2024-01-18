В Стокгольме нетрезвый мужчина разгромил кегельбан (видео)

Он бросил шар в потолок, из-за чего начался потоп.

В Стокгольме в Швеции нетрезвый мужчина шаром для боулинга разгромил кегельбан. Он бросил его не вперед, а вверх.

Соответствующее видео опубликовало издание BILD.

Так, нетрезвый швед шаром для боулинга разгромил боулинг-клуб в Стокгольме. Мужчина, который явно был нетрезвый, подбросил его вверх и проломил трубу на потолке, откуда хлынула вода. Из-за чего в кегельбане начался потоп.

В Стокгольме нетрезвый мужчина разгромил кегельбан

Напомним, что Швеция строит новые субмарины, чтобы сдерживать Россию в Балтийском море.

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