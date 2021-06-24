Вакцина Pfizer ефективна проти штаму "Дельта" на 90% - заява компанії

Україна вже звернулася до ВООЗ, адже у нас мало тестів, які можуть швидко виявити цей штам.

Аналіз Міністерства охорони здоров'я Англії, де штам "Дельта" є найпоширенішим, засвідчив, що вакцина Pfizer/BioNTech забезпечує більш ніж 90% захисту від зараження штамом.

Про це 24 червня заявив представник компанії Pfizer в Ізраїлі Алон Раппапорт, пише Reuters.

"Дані, які ми маємо на сьогодні, здобуті на момент досліджень, які ми проводимо у лабораторії, і включають дані з місць, де штам "Дельта" вже витіснив британський штам як найпоширеніший. Дані вказують на те, що наша вакцина дуже ефективна, майже на 90%, для запобігання коронавірусній хворобі COVID-19", - зазначив Раппапорт.

Очільниця відділу охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Шарон Олрой-Прейс заявила, що Ізраїлю наразі бракує достатньо даних для повного уявлення про ефективність вакцини проти штаму "Дельта".

"Ми збираємо дані. Наразі ми лише спостерігаємо перші випадки штаму "Дельта" в Ізраїлі - близько 200, і скоро дізнаємось більше", - сказала вона.

Нагадаємо, у Росії виявили понад 16 тисяч мутацій коронавірусу. Дослідники кажуть, що "Дельтою" інфікувався кожен четвертий хворий на COVID-19 росіянин.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання