Вакцина Pfizer эффективна против штамма "Дельта" на 90% — заявление компании

Украина уже обратилась в ВОЗ, ведь у нас мало тестов, которые могут быстро выявить этот штамм.

Анализ Министерства здравоохранения Англии, где штамм "Дельта" является самым распространенным, показал, что вакцина Pfizer/BioNTech обеспечивает более 90% защиты от заражения штаммом.

Об этом 24 июня заявил представитель компании Pfizer в Израиле Алон Раппапорт, пишет Reuters.

"Данные, которые мы имеем сегодня, полученные на момент исследований, которые мы проводим в лаборатории, и включают данные из мест, где штамм "Дельта" уже вытеснил британский штамм как самый распространенный. Данные указывают на то, что наша вакцина очень эффективна, почти на 90%, для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19", — отметил Раппапорт.

Руководительница отдела здравоохранения Министерства здравоохранения Израиля Шарон Олрой-Прейс заявила, что Израилю пока не хватает достаточно данных для полного представления об эффективности вакцины против штамма "Дельта".

"Мы собираем данные. Сейчас мы только наблюдаем первые случаи штамма "Дельта" в Израиле — около 200, и скоро узнаем больше", — сказала она.

Напомним, в России обнаружили более 16 тысяч мутаций коронавируса. Исследователи говорят, что "Дельтой" заразился каждый четвертый больной COVID-19 россиянин.

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