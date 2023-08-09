Як допитливі селяни допомогли викрити масштабне наркоугруповання у Великій Британії

Операція “Тюленяча бухта” у 1983 році ліквідувала міжнародну мережу контрабанди наркотиків, виявивши таємний бункер.

Пропонуємо вам адаптацію матеріалу BBC про те, як сорок років тому “людину з гумовим обличчям” спіймали в сільській місцевості на заході Уельсу, недооцінивши силу цікавості місцевих.

Ватажками банди були Робін Босвелл і данський актор Сорен Берг-Арнбак. Данець перебував у бігах протягом 11 років.

Відомий як майстер маскування, Берг-Арнбак був одним із найбільш розшукуваних наркодилерів Європи. Його арештували після повідомлень фермерів і рибалок про незвичну активність у затоці.

У 1983 році 35-річний Берг-Арнбак жив життям мільйонера на розкішній яхті і володів віллами в Італії та Швейцарії. Але, перебуваючи в бігах, він переїхав до Пембрукширу.

Дон Еванс був старшим інспектором поліції Дайфед-Поуїс і спільно з детективом Дереком Девісом очолював відділ розслідувань операції “Тюленяча бухта” — кодова назва розслідування — в рамках операції “Seal Bay”.

Ньюпорт, Пембрукшир

Виступаючи 40 років потому, Еванс сказав, що банда зазнала поразки через допитливість мешканців прибережного містечка Ньюпорт у Пембрукширі: “Ці лиходії абсолютно недооцінили місцевих жителів і їхню спостережливість, — сказав він. — Загалом ми отримали 540 свідчень від людей, які живуть у цьому районі”.

Сью Ворнер та її батьки, які жили на фермі з видом на узбережжя поблизу Ньюпорта, повідомили поліції про підозрілу активність поблизу затоки, оскільки банда вперше привернула до себе увагу, витрачаючи великі суми грошей у місцевому пабі.

“Хлопці зупинялися в “Дінас-Кросс” і витрачали дуже багато грошей, — розповіла вона. — Платили за випивку 50-фунтовими купюрами і влаштовували багато вечірок. Багато грошей і гарні великі машини — люди тільки почали збирати все до купи”.

“Одного разу вночі мій тато вирішив розбити намет на вершині скелі разом із сусідами. Вони знайшли двох чоловіків, які спали неподалік від місця, де банда планувала зберігати наркотики, і тоді все почало розгортатися”.

Ловці омарів також помітили активність у бухті і повідомили берегову рятувальну команду Ньюпорта, побоюючись, що люди на пляжі можуть бути браконьєрами.

Члени наркобанди сказали екіпажу човна, що вони готуються до експедиції в Гренландію, щоб знімати китів і тюленів. Але коли екіпаж не повірив їм, вони повернулися з офіцерами поліції Дайфед-Поуїс.

Таємний бункер

Поліція обшукала бухту разом з фермером, який підняв камінь і кинув його в печеру. Камінь вдарився об землю і видав порожнистий звук. Поліцейські розчистили землю від каміння і виявили люк, що вів до підземного бункера. Дон Еванс не міг повірити в те, що вони знайшли.

“Очевидно, що будівництво зайняло багато часу. Бухта була збудована з дерева і повністю облицьована склопластиком, — каже він. —Викопування піску і каміння та будівництво зайняло б багато часу, а всі матеріали вони привезли б на човнах”.

Поліція виявила обладнання вартістю 80 тисяч фунтів стерлінгів (майже 102 тисячі доларів), включаючи потужні підвісні моторні човнові двигуни та будівельне обладнання.

Спочатку офіцери думали, що це могло бути пов'язано з торгівлею зброєю, але місяцями раніше на пляж у Ньюпорті винесло великий тюк смоли канабісу. Тому поліція вирішила, що це має бути пов'язано з бункером.

Команда операції Seal Bay вважала, що у водонепроникному бункері можна зберігати наркотики на суму близько 7 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 9 млн доларів).

Разом з Берг-Арнбаком працював Робін Босвелл з Лондона, якого називали натхненником наркоугруповання. Поліція спіймала Босвелла після того, як незнайомця, схожого за описом, помітили двоє молодих хлопців та їхня мати.

“Робін Босвелл був заарештований: людина, яка дала нам 17 фальшивих імен та адрес, він був загадковою особою і явно не затіював нічого доброго, — сказав детектив у відставці Еванс. — Після арешту Босвелла з'ясувалося, що він не збирався нам нічого розповідати. Але що було унікальним, він був взутий у черевики з плямами скловолокнистої смоли. Ми подумали, що це те, що нам потрібно, щоб пов'язати його з бункером у печері”.

Берг-Арнбак також був заарештований наступного дня після того, як його помітили поліцейські під час патрулювання біля Фішгарду. Побачивши поліцію, він кинув свій рюкзак і побіг полями. Потім він перестрибнув через живопліт і огорожу з колючого дроту, не усвідомлюючи, що з іншого боку є 21-метрова прірва.

Він врятувався лише завдяки тому, що вхопився за корінь дерева, який стирчав, щоб зупинити падіння, і був заарештований на дні старого кар'єру. Так закінчилися його 11 років переховування.

Поліція вилучила його рюкзак, в якому знаходилася потужна радіостанція, що використовувалася в рамках величезної операції з контрабанди наркотиків.

Тієї ж ночі поліцейські за здогадкою встановили радіостанцію на вершині скелі. Після кількох годин очікування вони нарешті почули зв'язок. “Радіоапаратура ожила, і почулися слова: “Мамо, мамо. Я хочу зайти, щоб змити бруд з рук”, — сказав Еванс.

“Цього повідомлення було достатньо. Ми знали, що в бухті знаходиться судно, яке хоче зайти, щоб позбутися наркотиків, які були на борту”.

Поліцейські кажуть, що ніколи не думали, що операція “Seal Bay” зайде так далеко.

Наркоторгівля

“Це була глобальна операція. Починаючи зі знахідок на пляжі, вона перетворилася на гобелен, який поширився з Ньюпорта, Лондона, Франції, Іспанії та Скандинавії, — сказав колишній детектив-сержант Джон Деніелс. — Було зрозуміло, що ми взяли в сітку найбільшу групу наркоторговців, яка діяла в той час”.

“Ми не дісталися до яхти, але це схоже на класичний випадок розкриття вбивства без тіла. Довести щось, коли у вас немає фізичних доказів. Для найменшого підрозділу поліції в країні це був переворот — взяти під контроль найбільшу на той час банду наркоторговців”.

Команда операції “Seal Bay” простежила за грошима, які Босвелл поклав у банк, аж до острова Мен.

“У грудні 1982 року Босвелл приніс дві валізи в банк на острові Мен і поклав туди 757 000 фунтів стерлінгів, все в банкнотах, — згадує Еванс. Ми запитали менеджера банку, чому він не додумався повідомити про це владу? Його обличчя почервоніло, і він відповів: “Містере Еванс, немає нічого незвичайного в тому, що люди приходять з сумкою для покупок з 50 000 фунтів стерлінгів готівкою”.

Поліція також вилучила автомобілі 1983 року випуску вартістю 100 000 фунтів стерлінгів, включаючи Ferrari, Range Rover і Rolls-Royce.

Берг-Арнбак був засуджений до восьми років, а Босвелл — до 10 років ув'язнення. Шість інших членів банди також були ув'язнені. Суддя похвалив поліцію та мешканців Ньюпорта за притягнення банди до відповідальності.

А пильне спостереження за незвичайними подіями отримало високу оцінку з боку обвинувачення, яке заявило: “Ці жадібні схеми були розкриті завдяки добросусідству або допитливості місцевих жителів, інтересу і цікавості, проявленим порядними людьми”.

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