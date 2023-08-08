Якому знаку зодіаку пощастить 9-10 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить цими днями – 9 й 10 серпня?

24-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, – час, коли енергетика навколишнього простору поступово змінюється зі знака "мінус" на знак "плюс". Сила її така, що багатьом із нас хочеться зрушити гори, і деяким це дійсно вдається. Відчувши спрагу діяльності та обравши об'єкт для докладання своїх зусиль, можна братися до роботи – бажаного результату можна буде досягти без жодних складнощів. Посиляться аналізаторські здібності, які дозволять вирішити будь-яке професійне завдання. Вдалими виявляться розпочаті цього дня поїздки – особливо відрядження.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки цими днями зможуть почуватися трохи чарівниками – їм вдасться втілити в життя мрію, яка займає їхні думки вже доволі тривалий час. Щоправда, для цього їм буде необхідно – яким би дивним це не видавалося – скласти докладний план: чарівні порухи рук, як і заклинання, в цій справі навряд чи помічні. А от пункти плану, якщо – поступово і не поспішаючи – рухатися за порядком, від одного до іншого, зрештою призведуть до бажаної мети – головне, не втрачати терпіння.

Читайте також: