Как любознательные крестьяне помогли разоблачить масштабную наркогруппировку в Великобритании

Операция "Тюленья бухта" в 1983 году ликвидировала международную сеть контрабанды наркотиков, обнаружив тайный бункер.

Предлагаем вам адаптацию материала BBC о том, как сорок лет назад "человека с резиновым лицом" поймали в сельской местности на западе Уэльса, недооценив силу любопытства местных.

Главарями банды были Робин Босвелл и датский актер Сорен Берг-Арнбак. Датчанин находился в бегах в течение 11 лет.

Известный как мастер маскировки, Берг-Арнбак был одним из самых разыскиваемых наркодилеров Европы. Он был арестован после сообщений фермеров и рыбаков о необычной активности в заливе.

В 1983 году 35-летний Берг-Арнбак жил жизнью миллионера на роскошной яхте и владел виллами в Италии и Швейцарии. Но, находясь в бегах, он переехал в Пембрукшир.

Дон Эванс был старшим инспектором полиции Дайфед-Поуис и совместно с детективом Дереком Дэвисом возглавлял отдел расследований операции "Тюленья бухта" — кодовое название расследования — в рамках операции "Seal Bay".

Ньюпорт, Пембрукшир

Выступая 40 лет спустя, Эванс сказал, что банда потерпела поражение из-за любознательности жителей прибрежного городка Ньюпорт в Пембрукшире: “Эти злодеи совершенно недооценили местных жителей и их наблюдательность, – сказал он. — В общей сложности мы получили 540 свидетельств от людей, живущих в этом районе”.

Сью Уорнер и ее родители, жившие на ферме с видом на побережье близ Ньюпорта, сообщили полиции о подозрительной активности вблизи залива, поскольку банда впервые привлекла к себе внимание, тратя большие суммы денег в местном пабе.

«Ребята останавливались в «Динас-Кроссе» и тратили очень много денег, — рассказала она. — Платили за выпивку 50-фунтовыми купюрами и устраивали многие вечеринки. Много денег и хорошие большие машины — люди только начали собирать все вместе».

Однажды ночью мой папа решил разбить палатку на вершине скалы вместе с соседями. Они нашли двух мужчин, спавших неподалеку от места, где банда планировала хранить наркотики, и тогда все начало разворачиваться”.

Ловцы омаров также заметили активность в бухте и сообщили береговой спасательной команде Ньюпорта, опасаясь, что люди на пляже могут быть браконьерами.

Члены наркобанды сказали экипажу лодки, что они готовятся к экспедиции в Гренландию, чтобы снимать китов и тюленей. Но когда экипаж им не поверил, они вернулись с офицерами полиции Дайфед-Поуис.

Тайный бункер

Полиция обыскала бухту вместе с фермером, который поднял камень и бросил его в пещеру. Камень ударился о землю и издал полый звук. Полицейские расчистили землю от камней и обнаружили люк, ведущий к подземному бункеру. Дон Эванс не мог поверить в то, что они обнаружили.

Очевидно, что строительство заняло много времени. Бухта была построена из дерева и полностью облицована стеклопластиком, говорит он. — Выкапывание песка и камней и строительство заняло бы много времени, а все материалы они бы привезли на лодках”.

Полиция обнаружила оборудование стоимостью 80 тысяч фунтов стерлингов (около 102 тысяч долларов), включая мощные подвесные моторные лодочные двигатели и строительное оборудование.

Сначала офицеры думали, что это могло быть связано с торговлей оружием, но месяцами раньше на пляж в Ньюпорте вынесло большой тюк смолы каннабиса. Потому полиция решила, что это должно быть связано с бункером.

Команда сделки Seal Bay считала, что в водонепроницаемом бункере можно хранить наркотики на сумму около 7 миллионов фунтов стерлингов (около 9 млн долларов).

Вместе с Берг-Арнбаком работал Робин Босвелл из Лондона, которого называли вдохновителем наркогруппировки. Полиция поймала Босвелла после того, как незнакомца, похожего по описанию, заметили двое молодых парней и их мать.

Робин Босвелл был арестован: человек, который дал нам 17 фальшивых имен и адресов, он был загадочным лицом и явно не затеял ничего хорошего, — сказал детектив в отставке Эванс. – После ареста Босвелла выяснилось, что он не собирался нам ничего рассказывать. Но что было уникальным, он был обут в ботинки с пятнами стекловолокнистой смолы. Мы подумали, что это то, что нам нужно связать его с бункером в пещере”.

Берг-Арнбак также был арестован на следующий день после того, как его заметили полицейские во время патрулирования у Фишгарда. Увидев полицию, он бросил свой рюкзак и побежал по полям. Затем он перепрыгнул через живую изгородь и ограждение из колючей проволоки, не осознавая, что с другой стороны есть 21-метровая пропасть.

Он спасся лишь благодаря тому, что схватился за корень торчащего дерева, чтобы остановить падение, и был арестован на дне старого карьера. Так закончились его 11 лет укрывательства.

Полиция изъяла его рюкзак, в котором находилась мощная радиостанция, которая использовалась в рамках огромной операции по контрабанде наркотиков.

В ту же ночь полицейские по догадке установили радиостанцию на вершине скалы. После нескольких часов ожидания они наконец-то услышали связь. “Радиоаппаратура ожила, и послышались слова: “Мама, мама. Я хочу зайти, чтобы смыть грязь с рук», – сказал Эванс.

Этого сообщения было достаточно. Мы знали, что в бухте находится судно, которое хочет зайти, чтобы избавиться от наркотиков, которые были на борту”.

Полицейские говорят, что никогда не думали, что операция Seal Bay зайдет так далеко.

Наркоторговля

“Это была глобальная операция. Начиная с находок на пляже, она превратилась в гобелен, распространившийся из Ньюпорта, Лондона, Франции, Испании и Скандинавии, – сказал бывший детектив-сержант Джон Дэниелс. — Было понятно, что мы взяли в сетку крупнейшую группу наркоторговцев, действовавшую в то время».

“Мы не добрались до яхты, но это похоже на классический случай раскрытия убийства без тела. Доказать что-то, когда у вас нет физических доказательств. Для малейшего подразделения полиции в стране это был переворот — взять под контроль самую большую в то время банду наркоторговцев».

Команда операции "Seal Bay" проследила за деньгами, которые Босвелл положил в банк, вплоть до острова Мэн.

“В декабре 1982 года Босвелл принес два чемодана в банк на острове Мэн и положил туда 757 000 фунтов стерлингов, все в банкнотах, – вспоминает Эванс. Мы спросили у менеджера банка, почему он не додумался сообщить об этом власти? Его лицо покраснело, и он ответил: "Мистер Эванс, нет ничего необычного в том, что люди приходят с сумкой для покупок с 50 000 фунтов стерлингов наличными".

Полиция также изъяла автомобили в 1983 году выпуска стоимостью 100 000 фунтов стерлингов, включая Ferrari, Range Rover и Rolls-Royce.

Берг-Арнбак был приговорен к восьми годам, а Босвелл – к 10 годам заключения. Шесть других членов банды также были заключены в тюрьму. Судья похвалил полицию и жителей Ньюпорта за привлечение банды к ответственности.

А пристальное наблюдение за необычными событиями получило высокую оценку со стороны обвинения, которое заявило: "Эти жадные схемы были раскрыты благодаря добрососедству или любознательности местных жителей, интересу и любопытству, проявленному порядочными людьми".

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