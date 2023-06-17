В мешках с углем обнаружили более 1,5 тонн кокаина

В Великобритании в мешках с углем обнаружили 1,6 тонны наркотиков.

В порту Лондона правоохранители обнаружили 1,6 тонны кокаина стоимостью более 120 миллионов фунтов стерлингов в мешках с углем.

Об этом сообщает BBC.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), наркотики обнаружили при осмотре пограничниками контейнера с 800 мешками древесного угля, прибывшего из Панамы.

Это первый случай в Великобритании, когда кокаин пытались скрыть таким образом.

По этому делу задержаны двое британцев – 50-летний и 31-летний мужчины. В их домах правоохранители изъяли два самозарядных пистолета и винтовку.

В настоящее время оружие проходит судебно-медицинскую экспертизу.

Мужчин допрашивают по подозрению во ввозе наркотиков класса А, продолжаются обыски.

В NCA заявили, что наркотики были замаскированы под уголь с помощью сложного химического метода и для их обнаружения понадобилась проверка в лаборатории.

Напомним, парень гонялся за цыплятами и обнаружил 2000-летний подземный город, где когда-то жили 20 000 человек (фото).

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