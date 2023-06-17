В мешках с углем обнаружили более 1,5 тонн кокаина

В Великобритании в мешках с углем обнаружили 1,6 тонны наркотиков.
В порту Лондона правоохранители обнаружили 1,6 тонны кокаина стоимостью более 120 миллионов фунтов стерлингов в мешках с углем.
Об этом сообщает BBC.
По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), наркотики обнаружили при осмотре пограничниками контейнера с 800 мешками древесного угля, прибывшего из Панамы.
Это первый случай в Великобритании, когда кокаин пытались скрыть таким образом.
По этому делу задержаны двое британцев – 50-летний и 31-летний мужчины. В их домах правоохранители изъяли два самозарядных пистолета и винтовку.
В настоящее время оружие проходит судебно-медицинскую экспертизу.
Мужчин допрашивают по подозрению во ввозе наркотиков класса А, продолжаются обыски.
В NCA заявили, что наркотики были замаскированы под уголь с помощью сложного химического метода и для их обнаружения понадобилась проверка в лаборатории.
Напомним, парень гонялся за цыплятами и обнаружил 2000-летний подземный город, где когда-то жили 20 000 человек (фото).
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