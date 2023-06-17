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Горящие обломки падают на тротуар: в Белгороде в жилом доме вспыхнул сильный пожар

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
582
Время на прочтение
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Горящие обломки падают на тротуар: в Белгороде в жилом доме вспыхнул сильный пожар

В российском городе вспыхнул пожар / Фото: pixabay.com

В Белгороде РФ горит крыша дома по адресу Свято-Троицкий бульвар, 15.

Об этом сообщают очевидцы в местных пабликах. 

Подробности неизвестны.

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия.

Часть крыши обвалилась. Пожар усиливается. Горящие обломки падают на тротуар.

Поздне стало известно, что в 22 часа 56 минут по местному времени поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре в городе Белгород.

К месту вызова убыли дежурные караулы пожарноспасательных частей 1, 2 и специализированной пожарноспасательной части.

Дальнейшая информация уточняется.

В настоящее время причина возгорания неизвестна.

Интересно, что самая дорогая квартира горит на Свято-Троицком бульваре в Белгороде. В 2019-м пентхаус в центре оценивали в 45 млн рублей. Судя по фото, огонь охватил все два этажа жилища. 

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к рейдам Российского добровольческого корпуса и легиону "Свобода России" на территории Белгородщины.

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Дата публикации
Просмотры
582
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