Горящие обломки падают на тротуар: в Белгороде в жилом доме вспыхнул сильный пожар

В Белгороде РФ горит крыша дома по адресу Свято-Троицкий бульвар, 15.
Об этом сообщают очевидцы в местных пабликах.
Подробности неизвестны.
Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия.
Часть крыши обвалилась. Пожар усиливается. Горящие обломки падают на тротуар.
Поздне стало известно, что в 22 часа 56 минут по местному времени поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре в городе Белгород.
К месту вызова убыли дежурные караулы пожарноспасательных частей 1, 2 и специализированной пожарноспасательной части.
Дальнейшая информация уточняется.
В настоящее время причина возгорания неизвестна.
Интересно, что самая дорогая квартира горит на Свято-Троицком бульваре в Белгороде. В 2019-м пентхаус в центре оценивали в 45 млн рублей. Судя по фото, огонь охватил все два этажа жилища.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к рейдам Российского добровольческого корпуса и легиону "Свобода России" на территории Белгородщины.
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