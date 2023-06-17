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Оккупантам не хватает ресурсов: эксперт оценил продвижение ВСУ на фронте

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Оккупантам не хватает ресурсов: эксперт оценил продвижение ВСУ на фронте

Мобильные штурмовые группы ВСУ проводят разведку боем и попутно освобождают оккупированные территории. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Мобильные штурмовые группы украинской армии перевыполняют поставленную задачу, освобождая во время разведки боем населенные пункты.

В контрнаступательные действия, которые ведет украинская армия на фронте, до сих пор не вовлечены главные ударные силы. Мобильные штурмовые группы проводят разведку боем, перевыполняя поставленные задачи.

Так прокомментировал продвижение ВСУ военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, в формате такой глубинной разведки боем ВСУ эффективно используют небольшие по количеству подразделения – от взвода до роты.

“Во время таких мер освобождение территорий и населенных пунктов не предусмотрено. Но оно реализуется”, – отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что оккупанты пытаются остановить продвижение по некоторым направлениям, активизируя свои основные резервы на второй линии обороны.

"Им не хватает в первой линии обеспечения ресурса, не хватает сил и средств, чтобы остановить наше продвижение. Сейчас россияне начинают постепенно перекидывать свои подразделения в Запорожскую область, чтобы в треугольнике Васильевка-Токмак-Мелитополь увеличить присутствие своих подразделений во второй и третьей линии. Не хватает ресурса, чтобы держать все линии обороны, и это максимум, на что способно сегодня российское командование”, — подытожил Александр Коваленко.

Напомним, 16 июня президент государства-агрессорки Владимир Путин рассказал басни о контрнаступлении ВСУ, которыми его утешают его военачальники. По его словам, украинская армия несет огромные потери и не добивается успехов ни на одном направлении.

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Дата публикации
Просмотры
588
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