"Заходу потрібно набути правильного мислення": Годжес про "козир" РФ

Збройні сили Путіна не слід переоцінювати. Водночас у нього є козир – нездатність Заходу визнати, що Росія воює із ним, використовує погрози, дезінформацію, злочинну діяльність, щодня порушує міжнародне право. А там все ще діють так, ніби вони відповідальна держава.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua сказав екскомандувач сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

Як зауважує Годжес, саме тому потрібно набути правильного мислення й ставитись до Росії так, ніби ми перебуваємо у стані війни як частини більшого глобального виклику. Це дозволить продовжувати боротися, щоб знайти те, що потрібно для стратегічного мислення та дій.

"Ні, я не наївний. Цього року є вибори по всій Європі, європейські вибори, національні вибори, місцеві вибори, і, звичайно, у США є вибори. Це така природа, але у нас були вибори й раніше під час війни. Ми повинні це зробити. Тож я мушу сказати, що мій президент, який дуже добре попрацював над цим, зараз не може пояснити, чому поразка Росії відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів. І я сподіваюся, що він та інші прийдуть до цього висновку якомога швидше", – підсумував він.

Раніше Годжес висловився про ймовірний наступ РФ та загрозу для Києва й Харкова.

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