Головне - не чіпати: в парку Києва помітили засилля змій

В Київському зоопарку дали пораду, як себе вести зустрівши плазуна.
У Києві помітили засилля змій на алеї парку. У соціальних мережах публікують відео, як змії повзають по доріжках парку Муромець. Вони гріються на бетоні та збиваються у клубки.
Кияни стурбовані такою картиною, коли три змії зловісно шиплять, повзають по тротуару та збираються у клубок.
У Київському зоопарку сайту ТСН.ua пояснили, що засилля змій на паркових доріжках пов’язані з настанням весни та теплою погодою. Змії теж полюбляють грітися на сонечку.
До речі, на відео потрапили вужі.
В Київському зоопарку радять не займати плазунів і просто обходити їх стороною. Вони не нападуть першими, якщо будуть почуватися у безпеці.
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