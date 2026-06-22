Загроза наступу з Білорусі: у НГУ оцінили ризики нападу РФ і кількість військових для атаки

Білоруські військові / © Сайт Міноборони Білорусі

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Для нападу України з Білорусі РФ потребує 70 тис. військових. Поки такої кількості армія Росії немає на північному напрямку.

Про це повідомив командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Основна задача ворога — розтягнути наші сили, щоб швидше проходити вглиб території. Але для цього теж потрібні сили — знайти 70 тис. військовослужбовців, які зможуть діяти — то хай спробують», — сказав він, наголосивши, що нацгвардійці докладатимуть максимальні зусилля для нейтралізації плану РФ.

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Однак, за його словами, певна кількість російських військових задіяна у прикордонні. Йдеться про центр спеціального призначення «Сенеж», який працює на Чернігівському напрямку.

«Не впевнений, що вони так швидко організуються, адже в РФ певні проблеми на Покровському напрямку — ми багато їхньої піхоти знищуємо», — впевнений командувач НГУ.

Півненко стверджує, що сценарій 2022 року, коли російські військові використали Білорусь як плацдарм для наступу на Київ та інші північні регіони, — не повториться.

«Скажу так: якщо є пересторога, що противник планує виходити на півночі нашої країни — Чернігівський або Чорнобильський напрямок, — ми до цього готові. 2022 рік тут вже не повториться», — заявив генерал-майор.

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Загроза наступу з Білорусі — останні новини

За даними The Guardian, попри останні заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, що він не планує вступати у війну на боці РФ, Україна зміцнює північний кордон на тлі певних побоювань.

Тим часом ізраїльський військовий аналітик та експерт Ігаль Левін вважає, що удари по нафтопереробних заводах, які задіяні у війні РФ, та створення буферних зон на прикордонних територіях є цілком реальними сценаріями.

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