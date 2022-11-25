Зеленський поспілкувався з президентом Ізраїлю: про що говорили

Український президент поінформував ізраїльського колегу про потреби нашої держави у зв’язку із енергетичним терором РФ.

У четвер, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцоґом.

Про це він повідомив під час традиційного вечірнього звернення.

“Поінформував його про наслідки російського енергетичного терору, про потреби нашої держави у зв’язку із цим”, - розповів про головну тему переговорів Володимир Зеленський.

Окрім того, президенти обговорили українські ініціативи з подолання продовольчої кризи, створеної Росією.

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“Я запросив Ізраїль приєднатися до нашого гуманітарного проекту Grain from Ukraine”, - поінформував український лідер.

Володимир Зеленський додав, що Україна вже має конкретні домовленості з різними країнами щодо того, як зробити цю ініціативу з постачання продовольства найбіднішим країнам справді глобальною.

“Невдовзі представимо всі деталі”, - пообіцяв президент.

Зеленський за 24 листопада: блекаут і фронт

Нагадаємо, раніше радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата заявив, що його країна може передати Україні високотехнологічні ракети, якщо Іран поставить Росії балістичні ракети.

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