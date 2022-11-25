Зеленский пообщался с президентом Израиля: о чем говорили

Украинский президент проинформировал израильского коллегу о потребностях нашего государства в связи с энергетическим террором РФ.

В четверг, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Об этом он сообщил во время традиционного вечернего обращения.

"Проинформировал его о последствиях российского энергетического террора, о потребностях нашего государства в этой связи", — рассказал о главной теме переговоров Владимир Зеленский.

Кроме того, президенты обсудили украинские инициативы по преодолению продовольственного кризиса, созданного Россией.

Также читайте В Израиле к власти пришел премьер-министр, обещавший Украине оружие

"Я пригласил Израиль присоединиться к нашему гуманитарному проекту Grain from Ukraine", — проинформировал украинский лидер.

Владимир Зеленский добавил, что у Украины уже есть конкретные договоренности с разными странами относительно того, как сделать эту инициативу по поставке продовольствия беднейшим странам действительно глобальной.

"Вскоре представим все детали", – пообещал президент.

Зеленский на 24 ноября: блекаут и фронт

Напомним, ранее советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата заявил, что его страна может передать Украине высокотехнологичные ракеты, если Иран поставит России баллистические ракеты.

Читайте также: