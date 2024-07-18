Зеленський прибув до Великої Британії: що відомо про візит президента

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. Він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Про це він повідомив у Телеграм.

"Країни європейського простору вчетверте збираються на саміт Європейської політичної спільноти обговорити спільні теми та виклики. Я прибув до Великої Британії для участі в саміті, двосторонніх зустрічей із партнерами, підписання нових безпекових угод", - написав він.

Зеленський додав, що окремою програмою візиту є відносили України з Великою Британією.

"Зустрінуся з його величністю королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній. Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту", - зазначив він.

Президент додав, що від перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія була на крок попереду в рішучості щодо підтримки України.

Нагадаємо, у Великій Британії відбулися вибори. Лейбористська партія перемогла на загальних виборах. Зазначимо, що лейбористи востаннє вигравали вибори 2005 року, а від 2010 року перебували в опозиції. Лідер Консервативної партії Ріші Сунак підтвердив, що залишить свою посаду після парламентських виборів.

Зеленський привітав лейбористів з перемогою на парламентських виборах у Великій Британії, а також подякував консерваторам за підтримку України.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Партія Сунака офіційно програла на виборах у Британії. Що ж тепер із підтримкою України?

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