Такі “обмеження” торкнуться 50 тисяч осіб і триватимуть “До кінця тижня”, а “далі будуть дивитися по ситуації”.

В Бєлгородській області РФ склалася складна ситуація. Оскільки там постійно “розквітає бавовна”, то у 20-кілометровій зоні, яка межує з кордоном України, вирішили закрити всі дитячі садочки. Раніше ця “санітарна” зона становила лише п’ять кілометрів.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Як зазначається, в Бєлгородській області усі дитячі садочки в зоні 20 кілометрів від кордону з Україною закрили. У РФ наголошують, що закрили їх нібито до кінця тижня. Місцевим мешканцям рекомендують вивозити дітей до Бєлгорода, який розташований за 97 кілометрів від Харкова, який окупанти постійно атакують дронами та бомбами.

Загалом, такі “обмеження” торкнуться 50 тисяч осіб і триватимуть “До кінця тижня”, а “далі будуть дивитися по ситуації”.

“Люди не впадають у відчай: як і раніше, щодня возять малюків до Бєлгорода”, — оптимістично повідомили російські журналісти.

Нагадаємо, що жителі так званої "БНР" майже на чистій українській мові обговорюють між собою постійні обстріли.

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