Зрадник Табачник отримав медаль за участь у "СВО" (фото)

Зрадник був заочно засуджений в Україні до 15 років ув'язнення.

Колишній міністр освіти України часів Януковича, зрадник та втікач Дмитро Табачник отримав медаль за участь у так званій "СВО".

Про це повідомляє російський Telegram-канал "Досье Шпиона".

Зазначається, що медаль була вручена особисто головнокомандувачем Сухопутними військами РФ генералом армії Олегом Салюковим.

Навіть пропагандисти не зрозуміли, за які "заслуги" Табачник отримав нагороду. За їхньою інформацією, на окупованій території зрадник був лише раз — коли приїжджав у гості до колаборанта Балицького, "щоб оформитись радником".

"З того часу "бере участь у СВО" або зі свого будинку в передмісті Москви, або з Ізраїлю, громадянство якого має", — йдеться у повідомленні.

"Нагорода" для зрадника Табачника

Нагадаємо, що Дмитро Табачник у лютому 2014 року разом із Віктором Януковичем та іншими зрадниками втік з України до Росії.

Раніше повідомлялося, що Табачник особисто допомагав російським окупантам у Херсонській і Запорізькій областях та співпрацював із ФСБ РФ ще до повномасштабного вторгнення.

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо запровадження санкції проти Табачника. В Україні він був заочно засуджений до 15 років ув'язнення.

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