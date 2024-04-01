Предатель Табачник получил медаль за участие в "СВО" (фото)

Предатель был заочно приговорен в Украине к 15 годам тюремного заключения.

Бывший министр образования Украины времен Януковича, предатель и беглец Дмитрий Табачник получил медаль за участие в так называемой "СВО".

Об этом сообщает российский Telegram-канал "Досье Шпиона".

Отмечается, что медаль была вручена лично главнокомандующим Сухопутными войсками РФ генералом армии Олегом Салюковым.

Даже пропагандисты не поняли, за какие "заслуги" Табачник получил награду. По их информации, на оккупированной территории предатель был только раз — когда приезжал в гости к коллаборанту Балицкому, "чтобы оформиться советником".

"С тех пор "участвует в СВО" либо из своего дома в пригороде Москвы, либо из Израиля, гражданство которого имеет", — говорится в сообщении.

"Награда" для предателя Табачника

Напомним, что Дмитрий Табачник в феврале 2014 года вместе с Виктором Януковичем и другими предателями бежал из Украины в Россию.

Ранее сообщалось, что Табачник лично помогал российским оккупантам в Херсонской и Запорожской областях и сотрудничал с ФСБ РФ еще до полномасштабного вторжения.

Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о введении санкции против Табачника. В Украине он был заочно приговорен к 15 годам тюремного заключения.

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