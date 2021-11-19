Поїздка до Австрії: особливості відпочинку під час пандемії

Маленькій альпійській країні є чим дивувати.

Австрія стала однією з перших країн Євросоюзу, яка відкрила свої кордони для туристів з України. Вони почали досліджувати австрійські міста, поки популярні Німеччина, Франція та Італія закриті.

Про особливості відпочинку в Австрії пише УНІАН.

Правила в'їзду для українських туристів

Зараз кілька лоукостерів літають з Києва та інших українських міст до австрійської столиці. Квитки часом можна купити за 10-20 євро.

Поки без реєстрації і без карантину до Австрії потрапити можуть тільки вакциновані туристи. Від завершення повного курсу вакцинації до перетину кордону має пройти не менше 14, але не більше 270 днів. Австрія визнає всі вакцини, які використовуються в Україні:

BioNtech/Pfizer

AstraZeneca/Covishield

Johnson&Johnson

Moderna

Sinovac/CoronaVac.

Країна визнає сертифікати вакцинації в застосунку "Дія", паперові сертифікати з порталу "Дія" з QR-кодом і паперові свідоцтва від сімейного лікаря ("жовтий" сертифікат). Втім, докумети повинні бути оформлені англійською або німецькою мовою із зазначенням кількості зроблених доз і типу вакцини.

Місто Кремс-на-Дунаї в долині Вахау. Фото Марини Григоренко.

Хоча Австрія пропускає на свою територію щеплених Sinovac/CoronaVac українців, але з використанням сертифікатів вакцинації з цим препаратом можуть бути проблеми. В країні діє від 15 листопада локдаун для невакцинованих. Оскільки Sinovac/CoronaVac там офіційно не визнаний, то немає гарантії, що препарат дасть туристам право користуватися всіма благами цивілізації, доступними вакцинованим. Ризикувати їхати туди з Sinovac/CoronaVac чи ні – вирішувати туристові.

Без додаткових умов до Австрії можуть потрапити українці з підтвердженням про одужання від COVID-19:

медична або офіційна довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів,

медична або офіційна довідка від лікаря із зазначенням наявності нейтралізуючих антитіл, не старше 90 днів.

Довідка повинна бути оформлена англійською або німецькою мовами.

Всім іншим треба пройти реєстрацію Pre-Travel-Clearance-PTC протягом 72 годин до в'їзду, надати негативний результат ПЛР-тесту або тесту на антиген. Після приїзду до Австрії відправитися на 10-денний карантин. Його можна припинити після пред'явлення негативного результату тесту, але не раніше ніж на п'ятий день після в'їзду.

Вечірній Відень. Фото Марини Григоренко.

Підлітки у віці від 12 до 18 років потребують тесту, але не підлягають карантину. До неповнолітніх, які подорожують самостійно, застосовуються звичайні правила в'їзду.

Туристи повинні мати поліс страхування, що покриває лікування коронавірусу. Для активного відпочинку потрібна додаткова страховка.

Медицина в Австрії

Австрія відома своїми гірськолижними курортами. Зимовий відпочинок дуже травматичний, а тому на великих туристичних комплексах завжди є чергові вертольоти або ж спеціальні санки для транспортування травмованих. Екстрених пацієнтів відразу шпиталізують до лікарні вертольотом. Втім, така послуга не з дешевих. Її вартість стартує від 3500 євро: залежить від висоти, де стався випадок.

Старовинне абатство Гьоттвайг у Вахау. Фото Марини Григоренко.

Туристів з легкими травмами транспортують до найближчого медичного закладу - це медпункти гірськолижних комплексів. Там надають тільки першу медичну допомогу. Зокрема, йдеться про обробку рани, накладення швів, репозицію кісток, застосування ортеза. Консультація лікаря, рентген або УЗД, знеболювання і фіксація кінцівки обійдуться у 1500 євро.

Якщо травма серйозна і медична допомога передбачає оперативне втручання, то до пацієнта викликають швидку та госпіталізують. За це лікування доводиться платити вже тисячі євро. Саме тому без якісного страхового поліса буде дуже складно.

Для Австрії характерна система оплати не за кількість днів у стаціонарі, а за діагноз. Наприклад, медична допомога під час перелому стегна коштуватиме 4500 євро – це і оперативне втручання, і перебування в лікарні.

Альпи. / Associated Press

Практика страхової компанії "ІНГО" показує, що більшість українських туристів в Австрії звертаються за допомогою з забоями, вивихами і переломами. Тому для активного зимового відпочинку компанія розробила спеціальну страховку. Вона покриває не лише звичайні захворювання та травми, а й витрати на особливі засоби медичного призначення в межах 8 000 євро. Наприклад, штучні зв'язки, болти, фіксатори, ортези тощо. Це досить дорогі матеріали, які зазвичай не входять в покриття стандартних страховок.

Втім, і без травм через зимові види спорту за медичну допомогу в Австрії доведеться заплатити чимало. Консультація лікаря обійдеться у щонайменше 200 євро. До речі, в аптеці не можна самостійно придбати навіть знеболювальне, адже всі ліки продаються за рецептом. Виняток – вітаміни і БАДи. Але якщо це віддалений район і в радіусі 6 кілометрів немає аптеки, медичні засоби можна придбати у лікаря-терапевта.

Карантинні обмеження в Австрії

Від 15 листопада в країні діє локдаун для невакцинованих. Він триватиме як мінімум до 25 листопада. В Австрії невакциновані громадяни і туристи не можуть відвідувати кафе, ресторани, перукарні, готелі, а також брати участь у зборах за участю понад 25 осіб. Втім, під час локдауну вони не мають права залишати будинки без вагомої причини - це похід на роботу, за покупками, до лікаря і заняття спортом на свіжому повітрі. ПЛР-тест або тест на антиген не вважаються альтернативою вакцинації.

Зальцбург – місто розкішних парків. Фото Марини Григоренко.

Кожна федеральна земля в Австрії і навіть окремі міста можуть додатково запроваджувати свої карантинні заходи.

До слова, австрійці дійсно скрізь ретельно перевіряють COVID-сертифікати. Більш того, в кафе вас швидше за все попросять спочатку заповнити спеціальну форму, з зазначенням контактів і часу відвідування закладу, а тільки потім приймуть замовлення.