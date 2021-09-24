Британія потерпає від навали величезних щурів: лізуть у будинки людей через туалети

Британія потерпає від навали величезних щурів: лізуть у будинки людей через туалети

Одна з мешканок виявила щура, коли пішла до ванної кімнати.

Величезних щурів, розміром з котів, помітили мешканці англійського міста Норвіч. Гризуни лізуть до їхніх будинків через каналізацію.

Про це пише Metro.

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Ендрю Деллбрідж, який працює фахівцем із вилову щурів, стверджує, популяція гризунів у місті стає “більшою, а вони - сміливішими”. За його словами, цьогоріч він бачив щура найбільшого, аніж будь-коли раніше.

“Вони були навколо нас, але тепер вони отримують доступ, до якого раніше б не намагалися. Вони лізуть до будинків та підприємств людей", - каже він.

Чоловік закликав мешканців стежити за своїми туалетами, адже щури отримують доступ до будинків через каналізаційні труби.

"Мене викликали в Норвіч, і жінка ледь могла говорити, вона була в шоковому стані. Вона пішла до ванної кімнати і почула шум. Вона подивилася вниз і побачила, що воно в унітазі", - сказав Ендрю Деллбрідж.

Спеціаліст з контролю за шкідниками сказав, що звик до зимового періоду, коли у нього найбільш завантажений час року, але нині йому довелося найняти більше співробітників. Деллбрідж зауважив, що ті, хто сподіваються на своїх котів, сильно помиляються, оскільки "розумний кіт не любить великого щура".

Видання зауважує, що протягом багатьох років місцеві люди потерпали від великих гризунів, але пандемія, схоже, підняла ситуацію на новий рівень.

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