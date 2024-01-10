Кармен Делль'Орефіче: що відомо про найстарішу у світі 92-річну модель (фото)

Кармен Делль'Орефіче відома як найстаріша модель в індустрії моди. Її помітили в автобусі, коли їй було лише 13 років, і вона досі працює у свої 92 роки.

Про це пише Oddity Central.

Перший контакт Кармен Делль'Орефіче зі світом моди виявився провальним. Після того, як дружина фотографа Германа Ландшоффа підійшла до неї, коли вона їхала автобусом на урок балету, коли їй було лише 13 років, Делль'Орефіче побачила, що її тестові фотографії ні до чого не привели. Але їй було приготовлено велич, і лише через два роки, в 15 років, вона вперше прикрасила обкладинку журналу Vogue, ставши улюбленою моделлю фотографа Ервіна Блюменфельда.

Кармен Делль'Орефіче в молодості / Фото: Getty Images

Минулого року у віці 92 років Кармен Делль'Орефіче з'явилася на обкладинці Vogue Czechoslovakia, цього разу як найстаріша модель у світі.

У Делль'Орефіче, яка виросла у Нью-Йорку зі своєю матір'ю, було непросте дитинство. Її сім'я зазнала фінансових труднощів, і вона розповідала, що була настільки виснажена, що фотографам доводилося приколювати сукні ззаду та набивати вигини тканиною. У них у будинку не було навіть телефону, тому Vogue довелося надсилати кур'єрів, щоб викликати її на знімання. Її роботи моделі ледь вистачало, щоби прогодувати сім'ю, тому вони з матір'ю також працювали швачками, щоб зводити кінці з кінцями.

Кармен Делль'Орефіче / Фото: Getty Images

Її особисте життя теж не було казкою. На початку 1950-х років вона вийшла заміж за Білла Майлза, людину, яка використала її кар'єру, отримуючи від своєї дружини чеки модельного агентства, дозволяючи їй отримувати лише 50 доларів зі свого заробітку. Вони розлучилися, і Кармен вийшла заміж за фотографа Річарда Геймана, який покинув її після того, як вона вирішила піти з модельного бізнесу 1958 року.

Кармен Делль'Орефіче / Фото: Getty Images

Тяжке фінансове становище переконало Кармен повернутися у модельний бізнес 1978 року, і лише за декілька років вона вже знову прикрашала обкладинки модних журналів. Відтоді вона старанно працює, з'являючись у журналах, рекламних кампаніях і навіть піднімаючись подіумами різних модних брендів. Попри поважний вік вона не показує жодних ознак того, що збирається зупинитися.

"Чоловіки та жінки повинні дбати про себе та любити себе. Один із секретів підтримки краси — це робити те, що ви робите для дитини, виховувати та годувати її з любов'ю", — сказала 92-річна жінка в недавньому інтерв'ю. "Ось що ми повинні робити з собою: дбати про себе, любити себе та давати собі таку енергію".

Кармен Делль'Орефіче / Фото: Getty Images

2022-го у віці 91 року Кармен Делль'Орефіче роздяглася догола для ризикованої фотосесії, а минулого року прикрасила обкладинку кількох модних журналів. Вона продовжує доводити, що вік — це лише число і деякі люди дійсно старіють, як вино.

Нагадаємо, жінка з найгучнішим свистом носом може створювати химерні мелодії. Вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

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