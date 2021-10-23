Лист до коханки: англійський підліток знайшов під підлогою таємне столітнє послання

Чоловік, який писав лист, був одруженим.
В англійському місті Престон 14-річний підліток прибирав у будинку і знайшов любовний лист, якому понад сто років.
Послання хлопець знайшов під плиткою, пише видання The Sun.
Коли Лукас Корнес прибирав, то випадково впустив на підлогу телевізор. Той впав і розбив плитку. Після цього хлопець побачив там старий аркуш паперу. Він виявився любовним посланням з минулого століття.
У листі чоловік звертався до своєї заміжньої коханки з проханням зберегти їх відносини в таємниці. У тексті згадувалася трамвайна зупинка, якої немає в місті понад 80 років. Будинок, в якому британці виявили послання, був побудований в 1917 році. Саме тому його власники припустили, що тексту понад сто років.
Згодом Корнес розмістив фотографію листи в соцмережах. Користувачі Мережі порахували: судячи з почерку і розміру аркуша, воно могло бути написано приблизно в 1920-х роках.
Не скупилися люди і на коментарі:
- "Який чудовий фрагмент історії приховував ваш будинок"
- "Я думаю, що це мій улюблений пост з усіх тут! Яке миле відкриття!!!"
- "Який цінний сувенір".
- "Мені хочеться знати, що з ними сталося".
Як повідомлялося, 39-річний Джонатан Льюїс із британського Ліверпуля знайшов у своєму будинку, який нещодавно купив, моторошну знахідку. У стіні на кухні була лялька із запискою в руці. Отвір з іграшкою був закритий шаром гіпсокартону.