Людству знадобилися століття, щоб назвати синій колір: у чому був секрет

Синій колір насправді є відносно новим відтінком для людей. Є докази, які свідчать про те, що люди минулого або не бачили цього кольору, або не описували його так само, як ми зараз.

Про це йдеться у статті Discover Magazine.

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Історичні записи на різних мовах, від давньогрецької до давньоєврейської, не містять явних посилань на синій, незважаючи на наявність термінів для інших відтінків, таких як чорний і червоний. Його відсутність у цих записах свідчить про те, що колір міг виникнути просто зненацька.

У 1850-х роках британський вчений і незабаром прем’єр-міністр Вільям Гладстон став одним із перших, хто заявив, що у стародавніх творах не було згадок про синій. Вчені також відзначили відсутність синього у китайських та ісландських історіях, найдавніших єврейських версіях Біблії та складних індуїстських ведичних гімнах.

Деякі групи на сьогодні, як-от корінне населення хімба, навіть не мають окремого терміну для синього кольору. Лінгвістично його не відрізнити від зеленого.

Під час дослідження з використанням кольорових плиток у дослідженні в 2006 році встановили, що корінне населення хімба не могли розпізнати синій як окремий колір. Але з іншого боку, вони без проблем розрізняли тонко різні відтінки зеленого, які жителі Заходу важко розрізняли, і робили це з блискавичною швидкістю. У дослідженні, опублікованому в журналі Progress in Colour Studies, йдеться про психологічну теорію. Тобто мова впливає на те, як ми бачимо світ, і навпаки.

Німецький філософ на ім’я Лазарус Гейгер розробив лінгвістичну ієрархію кольорів. Він вивчив незліченну кількість стародавніх і сучасних текстів з усього світу і дійшов висновку, що терміни, які описують біле і чорне, завжди з’являтимуться в мові першими, оскільки це найпростіші для розуміння поняття. Після цього йдуть слова для позначення червоного кольору через його інстинктивний зв’язок із кров’ю та виживанням. Нарешті, після того, як усі інші основні кольори отримують власні назви, з’являється синій.

Ще одна теорія, що синій є рідкісним кольором у природі. Небагато рослин або тварин дійсно блакитні. Навіть так звані блакитні сойки та блакитні метелики морфо насправді не мають синіх пігментів - скоріше, їхні пір’я та лусочки крил розсіюють і відбивають світло правильним чином, щоб створити ілюзію справжнього кольору, як призма. Єдиний пігмент, який вони мають, це коричневий меланін.

Також цікавий факт, що вода сама по собі прозора, але у великих обсягах вона набуває блакитного відтінку. Це тому, що океани, озера та басейни поглинають усе червоне світло, яке потрапляє на них, коли вони глибокі - відбивають синій колір.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про л ітній кольоротип.

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